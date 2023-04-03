Yannick Nussbaum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Nussbaum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Nussbaum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Nussbaum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Nussbaum 30 Ağustos 2003 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Tayland,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Nussbaum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yannick Nussbaum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yannick Nussbaum'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Nussbaum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Nussbaum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Nussbaum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Nussbaum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U21

1 Ocak 2023 yılında FC Thun U21

Yannick Nussbaum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Nussbaum şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannick Nussbaum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wyler Bern (2008-2014), BSC Young Boys (2014-2023), FC Thun (2023-)

Tayland U23 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Tayland U20 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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