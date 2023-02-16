Yannick Osee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Osee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Osee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Osee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Osee 13 Haziran 1997 tarihinde Kaiserslautern şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Osee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoalSky yapmaktadır. Yannick Osee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yannick Osee'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Osee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Osee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Osee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Osee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Pirmasens II

1 Temmuz 2017 yılında FK Pirmasens

1 Temmuz 2019 yılında SV Meppen

Yannick Osee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Osee şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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