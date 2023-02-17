Yannick Pauli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Pauli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Pauli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Pauli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Pauli 21 Nisan 1998 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Pauli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Yannick Pauli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Pauli'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Pauli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Pauli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Pauli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Pauli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2016 yılında Winterthur U21

7 Ağu 2020 yılında FC Winterthur

1 Ocak 2022 yılında SC Cham

5 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Yannick Pauli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Pauli şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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