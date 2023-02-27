Yannick Paulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Paulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Paulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yannick Paulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yannick Paulos 25 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Yannick da Silva Paulos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yannick Paulos Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Paulos'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yannick Paulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yannick Paulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vict. Rosport
Yannick Paulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yannick Paulos şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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