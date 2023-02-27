Yannick Schaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Schaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Schaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Schaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Schaus 11 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Yannick Rinaldo Schaus şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Schaus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Schaus'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Schaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Schaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yannick Schaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Schaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCD03 Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Metz U17

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

14 Ağustos 2020 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

30 Haziran 2022 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Yannick Schaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Schaus şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannick Schaus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rodange 91 (-2013), FC Differdingen 03 (2013/14), FC Metz (2014-2016), Bayer 04 Leverkusen (2016-)

Lüksemburg U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.