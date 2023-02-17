Yannick Scheidegger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Scheidegger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Scheidegger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Scheidegger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Scheidegger 3 Mayıs 2001 tarihinde Palo Alto, California şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Scheidegger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Yannick Scheidegger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Scheidegger'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Scheidegger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Scheidegger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Scheidegger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Scheidegger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

7 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Yannick Scheidegger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Scheidegger şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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