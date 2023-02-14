Yannick Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Schmid 11 Mayıs 1995 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Schmid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Yannick Schmid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Schmid'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yannick Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannick Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yannick Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U21

17 Şubat 2014 yılında Zug 94

30 Haziran 2014 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Luzern

18 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

27 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

Yannick Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Schmid şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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