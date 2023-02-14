Yannick Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Toure 29 Eylül 2000 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fode Yannick Toure şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Yannick Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yannick Toure'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yannick Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yannicktoure_f/

Yannick Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannick Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U18

1 Ocak 2017 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2018 yılında Newcastle U23

16 Ağu 2021 yılında BSC Young Boys

18 Ocak 2022 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

12 Temmuz 2022 yılında FC Thun

31 Aralık 2022 yılında BSC Young Boys

Yannick Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Toure şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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