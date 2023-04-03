Yannick Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Vogel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Vogel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Vogel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Vogel 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Vogel Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores Unidos (Zarate) II futbol takımında oynamaktadır. Defensores Unidos (Zarate) II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Vogel'nin Defensores Unidos (Zarate) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Vogel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Vogel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Vogel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Vogel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU II

Yannick Vogel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Vogel şuan Defensores Unidos (Zarate) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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