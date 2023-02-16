Yannik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Engelhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannik Engelhardt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Engelhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannik Engelhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannik Engelhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannik Engelhardt 7 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannik Engelhardt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Yannik Engelhardt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannik Engelhardt'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannik Engelhardtboyu ve yaşı kaç

Yannik Engelhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannik Engelhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannik Engelhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannik Engelhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Eichsfeld Alt.

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

25 Haziran 2021 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen

Yannik Engelhardt kimdir

Yannik Engelhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannik Engelhardt şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JSG Eintracht HöhBernSee (-2014), JFV Eichsfeld (2014-2015), SV Werder Bremen (2015-2020)

Yannik Engelhardt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yannik Engelhardt nereli

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