Yannik Luhrs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Luhrs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannik Luhrs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannik Luhrs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannik Luhrs 9 Eylül 2003 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Yannik Luka Lührs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannik Luhrs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Yannik Luhrs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannik Luhrs'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yannik Luhrs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannik Luhrs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannik Luhrs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannik Luhrs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Yannik Luhrs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannik Luhrs şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannik Luhrs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Bemerode (-2018), Hannover 96 (2018-2022)

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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