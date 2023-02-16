Yannik Moker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Moker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannik Moker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannik Moker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannik Moker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Moker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannik Moker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannik Moker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannik Moker 27 Temmuz 1999 tarihinde Wolfenbüttel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannik Moker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Yannik Moker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yannik Moker'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannik Mokerboyu ve yaşı kaç

Yannik Moker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannik Moker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannik Moker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannik Moker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Braunschw. Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg II

12 Ağu 2020 yılında FSV Zwickau

Yannik Moker kimdir

Yannik Moker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannik Moker şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Gielde (-2009), Eintracht Braunschweig (2009-2011), VfL Wolfsburg (2011-2018)

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Yannik Moker nereli

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