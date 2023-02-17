Yannis Augustijnen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannis Augustijnen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannis Augustijnen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannis Augustijnen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannis Augustijnen 28 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannis Augustijnen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yannis Augustijnen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannis Augustijnen'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannis Augustijnen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannis Augustijnen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannis Augustijnen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannis Augustijnen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2017 yılında KFC Oosterzonen

1 Temmuz 2018 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Yannis Augustijnen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannis Augustijnen şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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