Yannis Sghaier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannis Sghaier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannis Sghaier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannis Sghaier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannis Sghaier 10 Temmuz 2001 tarihinde Villeurbane şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannis Sghaier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yannis Sghaier, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yannis Sghaier'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannis Sghaier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannis Sghaier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yannis Sghaier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannis Sghaier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Stade Tunisien

2 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ağu 2022 yılında Stade-Lausanne

13 Ocak 2023 yılında FC Bulle

30 Haziran 2023 yılında Stade-Lausanne

Yannis Sghaier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannis Sghaier şuan FC Bulle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannis Sghaier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grenoble Foot 38 2008/2009Olympique Lyonnais 2009/2018Racing Club Strasbourg Alsace 2018/2020

Tunus U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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