Yanpu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanpu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanpu Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanpu Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanpu Chen 12 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈彦朴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanpu Chen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanpu Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yanpu Chen'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yanpu Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanpu Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanpu Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanpu Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BJ Guoan U19

1 Temmuz 2019 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan U21

30 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

Yanpu Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanpu Chen şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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