Yantm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yantm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yantm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yantm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yantm 27 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yan de Oliveira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yantm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yantm, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Yantm'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yantm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yantm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yantm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yantm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2018 yılında ABC FC

30 Haziran 2019 yılında Palmeira FC

3 Ocak 2020 yılında Lagarto FC

27 Nisan 2020 yılında Palmeira FC

30 Ekim 2020 yılında Potiguar-RN

19 Şubat 2021 yılında Lagarto FC

1 Eylül 2021 yılında Nova Venécia

25 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

30 Nisan 2023 yılında Nova Venécia

Yantm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yantm şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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