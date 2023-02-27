Yantm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yantm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yantm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yantm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yantm 4 Eylül 1998 tarihinde Alagoinhas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yan Matheus Santos Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yantm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Yantm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yantm'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yantm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanmatheus_98/

Yantm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yantm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yantm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yantm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

31 Ocak 2019 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2019 yılında Palmeiras

5 Temmuz 2019 yılında Sport Recife

31 Temmuz 2020 yılında Palmeiras

16 Ağustos 2020 yılında Moreirense

8 Ağustos 2022 yılında Palmeiras

9 Ağustos 2022 yılında Yokohama F. M.

Yantm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yantm şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Yantm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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