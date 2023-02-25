Yaopeng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaopeng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaopeng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaopeng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaopeng Wang 18 Ocak 1995 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王耀鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaopeng Wang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yaopeng Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaopeng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaopeng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaopeng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaopeng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Liaoning

1 Aralık 2013 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2014 yılında DL Aerbin

Yaopeng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaopeng Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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