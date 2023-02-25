Yaovi Akakpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaovi Akakpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaovi Akakpo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaovi Akakpo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaovi Akakpo 3 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Yaovi Roger Akakpo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaovi Akakpo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Yaovi Akakpo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yaovi Akakpo'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaovi Akakpo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaovi Akakpo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaovi Akakpo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaovi Akakpo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FK Qabala

Yaovi Akakpo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaovi Akakpo şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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