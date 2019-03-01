Gürcistan'a açılan en önemli gümrük kapısı olan ve yap-işlet-devret modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı yarın hizmete açılıyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yap-işlet-devret modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı yarın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans sistemi ile katılması beklenen açılış törenine ayrıca Gürcistan Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia da katılacak. Halihazırda Sarp, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş olmak üzere Gürcistan'a açılan üç kara gümrük kapısı faal olarak hizmet veriyor.

Sarp Gümrük Kapısı, TOBB/GTİ AŞ tarafından yap-işlet-devret modeli ile 2009 yılında yapılandırıldı. Söz konusu kapı, özellikle kimlik kartı ile geçişlerin başlaması ile birlikte yoğunluk itibariyle en aktif gümrük kapılarından biri haline geldi. 2011 yılında imzalanan protokolle Türkiye ve Gürcistan vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlandı. Artan tır ve yolcu trafiğini karşılamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle kapının yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Bu doğrultuda sahanın bitişiğinde bulunan bazı alanların da dahil edilerek Sarp Gümrük Kapısı'nın artan yolcu ve araç trafiğini karşılayacak şekilde kapasitesinin artırılması amacıyla yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında yeniden inşa edilmesine yönelik olarak inşaat çalışmalarına Kasım 2016 itibariyle başlandı. 2018 yılında ise Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 6,9 milyon, araç sayısı ise 600 bin olarak belirlendi.

Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş ve çıkışta yer alan 8 peron sayısı 12'ye çıkacak. Ayrıca araç trafiğinde aksaklıklara yol açan yolcu geçişleri, araç trafiğinden tamamen ayrılarak yaya geçişlerinin üst kattan yapılması sağlanacak, gümrük sahası da yaklaşık 46 bin metrekareye çıkacak. Yolcuların hava koşullarından etkilenmemesi, modern şartlarda işlemlerinin yapılması için yurda giriş ve çıkışta 2 adet yolcu salonu yeni projede inşa edildi. Proje kapsamında 155 milyon lira tutarında yatırım yapıldı. Sarp Gümrük Kapısı modernizasyon çalışması tek durakta kontrol projesine uygun olarak yapıldı. Gümrük kapısındaki modernizasyon ile Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan "Tek Durakta Kontrol" ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kontrollerin gümrük kontrolleri ile birlikte aynı yer ve zamanda yapılması sağlanarak işlem süresinin kısaltılması, tırların gümrük kapılarındaki beklemelerinin azaltılması hedefleniyor.