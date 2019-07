Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı? 27 Temmuz Cumartesi

27 Temmuz Cumartesi Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı? Eşiniz kaç acı biber yiyebilir? Ya da kaç basket atabilir? Peki sırtında eşi varken kaç şınav çekebilir? Eşler kıyasıya yarışıyor, eşini daha iyi tanıyan, en doğru tahminle oyunu en iyi oynayan çift, günün sonunda arabanın sahibi oluyor. Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Yaparsın Aşkım her pazartesi Fox TV ekranlarında. Peki 27 Temmuz Cumartesi Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı?

YAPARSIN AŞKIM'DA BU HAFTA ARABAYI KİM KAZANDI? 27 TEMMUZ CUMARTESİ 2019

Birçok ülkede reyting rekorları kıran My Man Can yarışmasının İlker Ayrık'ın muhteşem sunumuyla Türkiye uyarlaması Yaparsın Aşkım her hafta iki saatte son model gıcır bir araba veriyor. Peki Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı?

Yaparsın Aşkım'da arabayı ................. çifti kazandı.

YAPARSIN AŞKIM FORMATI NEDİR?

İlker Ayrık’ın sunumu ile Fox ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın formatı belli oldu. Daha önce Ben Bilmem Eşim Bilir, Saatli İlker Ayrık Takvimi ve 10 Numara 5 Yıldız gibi yarışma programlarını sunan İlker Ayrık uzun zamandır yeni format için bir arayıştaydı. Ben Bilmem Eşim Bilir’in tüm yayın hakkı Kanal D ‘de olduğu için daha farklı bir format arayışı devam etti. En sonunda Star Tv ekranlarında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Yaparsın Aşkım isimli yarışma programında karar kılındı.

Çiftler Yarışacak, Seyirci Kahkahaya Boğulacak! Çiftlerin birbirleriyle iddialaşacağı, en iddialı çiftin ise dev adımlarla büyük ödüle koşacağı eğlencenin yeni adresi “İlker Ayrık ile Yaparsın Aşkım”, sıra dışı, mücadele gerektiren ve renkli etaplarıyla seyirciyi coşturuyor. Eski formata yakın bir formatla devam eden Yaparsın Aşkım’da her hafta bir çift araba kazanıyor.

YAPARSIN AŞKIM'A NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Programa katılmak isteyenler aşağıdaki başvuru formuna Fox Tv’nin resmi internet sitesinden “Yaparsın Aşkım” sekmesi altındaki Başvuru formu linkine tıklayarak ulaşabilirler. Formu doldurduktan sonra gönder butonuna tıklamayı unutmayın.

YAPARSIN AŞKIM'A BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

FOX TV TARİHÇE

İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan Amerikalı medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Spor Smart kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti.

19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafikler ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX’un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir. 2017 yılında diğer 21st Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 52,4 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

FOX HD

FOX HD, 1 Temmuz 2012'de kurulan, FOX ile eş zamanlı yayın yapan FOX'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

Türksat 4A 12329 H 6666 2/3 frekansından, D-Smart 29. kanaldan, KabloTV 28. kanaldan, Digiturk 326. kanaldan, Filbox 12329 H 666 2/3 frekansından ve Türksat TKGS 9. kanaldan izlenebilmektedir.

FOX Türk

65 px.

2007-2009 arasındaki kullanmış logosu.

Kuruluş 15 Nisan 2007

Kapanış 1 Temmuz 2009

Şirket News Corporation (2007-2008)

İhlas Holding (2008-2009)

Sahibi Rupert Murdoch

Slogan Hayata Foxlanın Fox (2007-2009)

Sen de Katıl (Mayıs-Temmuz 2009)

Ülke Avrupa Birliği

Türkiye

Değiştirilen adı TGRT EU

Kardeş kanal(lar) FOX CrimeHD

FOX LifeHD

FOX SportsHD

FXHD

24KitchenHD

BabyTV

National Geographic ChannelHD

Nat Geo WildHD

Nat Geo PeopleHD

Disney Channel

Disney Junior

Disney XD

FOX Türk

FOX Türk, 15 Nisan 2007 tarihinde kurulan FOX'nun Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan televizyon kanalı. Sahibi News Corporation olan kanalın yayın akışı Avrupa saatine göredir.

22 Nisan 1993 tarihinde yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine kurulmuştur.

TGRT EU; İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo Tv A.Ş. şirketine aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirilmiştir. Bu satış ile birlikte şirketin %56.5'i devredilmiş oldu. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı.[kaynak belirtilmeli]

Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding'in bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV A.Ş.'yi ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM Radyosu'nu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde Fox Türk adıyla kiralanan Eski Et ve Balık Kurumu binasından yayın yapmaktaydı.

TGRT EU, 15 Nisan 2007 tarihinde kanal adını FOX Türk olarak değiştirerek yayınına devam etmiştir. Kanal, 11 Eylül 2007'de en çok izlenen ilk on program arasına yerli bir film olan 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi ile girmesi dikkat çekti.

17 Eylül 2008'de Kutsal Yolculuk programında çarpıcı yorumlarıyla dikkat çeken Zekeriya Beyaz'ın programına son verildi.[3]

FOX TV ve FOX Türk'ü kapsayan Huzur Radyo TV'nin Sahibi Rupert Murdoch o dönem istedigi başarıyı yakalayamayınca FOX Türk'ü İhlas Holding'e geri verdi. 1 Temmuz 2009 tarihinde kapanmıştır ve FOX Türk aynı frekansını TGRT EU'ya devretmiştir.

HD Yayınlanan programlar

Ana madde: FOX (Türkiye) tarafından yayınlanan programların listesi

Diziler

Yasak Elma (Pazartesi 20:00)

Kadın (Salı 20:00)

Vurgun (Çarşamba 20.00)

Bizim Hikaye (Perşembe 20:00)

Savaşçı (Pazar 20.00)

Yaşam-Aktüel

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Pazar 13.30)

Yarışma

Yaparsın Aşkım (Çarşamba 20.00)

Haber

Ana madde: FOX Haber

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat (Hafta içi 07.15)

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber (Hafta içi 19.00)

İlker Karagöz ile Çalar Saat (Hafta sonu 08.00)

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber (Hafta sonu 19.00)

