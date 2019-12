Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı? 31 Aralık

Eşiniz kaç acı biber yiyebilir? Ya da kaç basket atabilir? Peki sırtında eşi varken kaç şınav çekebilir? Eşler kıyasıya yarışıyor, eşini daha iyi tanıyan, en doğru tahminle oyunu en iyi oynayan çift, günün sonunda arabanın sahibi oluyor. Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Yaparsın Aşkım her pazartesi Fox TV ekranlarında. Peki 31 Aralık 2019 Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı?

Birçok ülkede reyting rekorları kıran My Man Can yarışmasının İlker Ayrık'ın muhteşem sunumuyla Türkiye uyarlaması Yaparsın Aşkım her hafta iki saatte son model gıcır bir araba veriyor. Peki Yaparsın Aşkım'da bu hafta arabayı kim kazandı?

YAPARSIN AŞKIM FORMATI NEDİR?

İlker Ayrık’ın sunumu ile Fox ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın formatı belli oldu. Daha önce Ben Bilmem Eşim Bilir, Saatli İlker Ayrık Takvimi ve 10 Numara 5 Yıldız gibi yarışma programlarını sunan İlker Ayrık uzun zamandır yeni format için bir arayıştaydı. Ben Bilmem Eşim Bilir’in tüm yayın hakkı Kanal D ‘de olduğu için daha farklı bir format arayışı devam etti. En sonunda Star Tv ekranlarında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Yaparsın Aşkım isimli yarışma programında karar kılındı.

Çiftler Yarışacak, Seyirci Kahkahaya Boğulacak! Çiftlerin birbirleriyle iddialaşacağı, en iddialı çiftin ise dev adımlarla büyük ödüle koşacağı eğlencenin yeni adresi “İlker Ayrık ile Yaparsın Aşkım”, sıra dışı, mücadele gerektiren ve renkli etaplarıyla seyirciyi coşturuyor. Eski formata yakın bir formatla devam eden Yaparsın Aşkım’da her hafta bir çift araba kazanıyor.

YAPARSIN AŞKIM'A NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Programa katılmak isteyenler aşağıdaki başvuru formuna Fox Tv’nin resmi internet sitesinden “Yaparsın Aşkım” sekmesi altındaki Başvuru formu linkine tıklayarak ulaşabilirler. Formu doldurduktan sonra gönder butonuna tıklamayı unutmayın.