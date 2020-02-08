“Yapay zeka ile embriyo 12’den vuruluyor”

Tüp bebek tedavisinde kullanılan "Smart PGT" yöntemi Türkiye'de uygulanmaya devam ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, söz konusu uygulama ile dünyaya gelen "Atacan'ı örnek göstererek, yöntem hakkında bilgiler verdi.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, dünyanın saygın tüp bebek merkezleri ile birlikte Türkiye'de de uygulanmaya başlayan "Smart PGT" yöntemi, özlemle çocuk sahibi olmak isteyen özellikle de tekrarlayan düşükler yaşamış olan çiftler ve ileri yaş anne adayları için umut olmaya devam ettiğini söyledi.

Yöntemin Türkiye'de de uygulanmaya başladığı 2017 yılından beri birçok aileye bebek sevinci yaşattığını vurgulayan Prof. Dr. Bahçeci, "'Smart PGT" yöntemi, sonuçların analizi kısmında yapay zekadan faydalanılarak tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçme imkânı sunar ve gebelik şansının artmasını sağlar" dedi.

Atacan 9 aylık oldu

Bahçeci, yöntemin uygulandığı çiftlerden Simin-Arslan Özkan'ın dünyaya gelen bebekleri "Atacan'ın Türkiye'de yapay zekayla dünyaya gelmiş ilk bebekler arasında olduğunun altını çizdi. 19 Mayıs 2019 tarihinde dünyaya gelen Atacan, şu anda 9 aylık oldu.

"'Smart PGT" yöntemi ile en gelişmiş şekilde genetik inceleme yapılmaktadır"

"Tıpta son yıllarda yoğun bir şekilde yapay zeka kullanılmaya başlandı. Özellikle üreme tıbbında yapay zekanın ayrı bir yeri var. Dünya ile birlikte ülkemizde de hızla dijital verileşmeye doğru gidiyoruz. Elimizdeki verileri yazılımlarla birleştirerek daha doğru sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz" diyen Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; " Smart PGT yöntemi, standart PGT'nin ileri versiyonudur. Smart PGT yönteminde yapay zekanın da devreye girdiği bir sistem kullanılır. Böylelikle embriyolar çok daha fazla açıdan değerlendirilerek en sağlıklı olanı tespit edilebilmektedir. PGT uygulamaları genellikle embriyolardan belirli sayıda hücre alınması, incelenmesi ve hücrelerin alındığı embriyonun genetik yapısına göre normal ve anormal olarak tanımlanması olarak değerlendirilir. Ancak doğru tanının konulabilmesi için biyolojik, teknik veya hasta kaynaklı pek çok değişken söz konusudur. Yapay zeka tüm bu değişkenleri ortak bir havuzda toplayarak on binlerce embriyonun klinik başarısı yönünden değerlendirmekte ve bir bakıma "kendini eğitmektedir". Böylece oluşturulan algoritmalar sayesinde, sonrasında gerçekleştirilen testlerde cihazlar sonuçları çok daha net ve doğru bir şekilde tanımlayarak en doğru embriyoyu tespit edebilmektedir. Yapay zeka ile embriyo 12'den vuruluyor" şeklinde konuştu.

Smart PGT hangi durumlarda uygulanır?

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci yöntemin şu durumlarda uygulanabileceğini belirtti:

"ileri anne yaşının olduğu durumlarda, tekrarlayan düşüklerin yaşandığı vakalarda, tekrarlayan başarısız tüp bebek denemelerinin olduğu durumlarda, translokasyon veya inversiyon taşıyıcılığı olan bireylerde,şiddetli erkek kısırlığı durumunda, kromozomal anomalili bir gebelik geçmişi olan çiftlerde, akraba evliliği olan çiftlerde."

Kaynak: İHA