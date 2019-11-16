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Yapay zekalı İHA'ların görüntüleri ilk kez yayınlandı
Yapay zekalı İHA'ların görüntüleri ilk kez yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapay zekalı İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Görüntüler de ilk kez yayınlandı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 11:44
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