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  3. Yapay zekalı İHA'ların görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yapay zekalı İHA'ların görüntüleri ilk kez yayınlandı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapay zekalı İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Görüntüler de ilk kez yayınlandı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 11:44

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