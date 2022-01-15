Yapı Denetim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Denetim Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Denetim Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Denetim Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Denetim Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Denetim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Denetim Teknikeri Maaşları

Yapı Denetim Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5750_TL'dir. En düşük Yapı Denetim Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Denetim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.20

Meslek Adı :

Yapı Denetim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Denetim Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetlemek, varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlamak, eksik ve hatası bulunmayan projeleri onaylamak,

b) Ölçme, hesap, proje, vb. denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapmak,

c) Kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, proje vb. evrakı paraf etmek, incelenip imzalanmak üzere mühendise vermek,

d) Yer teslimi yapıldıktan sonra, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimleri yapmak, temel kalıp ve demir donatı imalat kontrol tutanağı ile temel beton döküm tutanağını düzenleyerek, yapılan işlemlerin uygunluğunu onaylamak,

e) Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için tutanak hazırlamak,

f) Yapının çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait alt yapılarının tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan bölümde bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanağı, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağını düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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