Yapı Kredi 2019'da ekonomiye 319 milyar lira kaynak sağladı

Yapı Kredi'nin Türk lirası cinsinden nakdi kredileri yüzde 14 büyümeyle 132.6 milyar liraya ulaştı ve 2019 yılında ülke ekonomisine toplam 319 milyar liralık kaynak sağladı.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "75. yılımızı kutladığımız 2019 yılında da sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Sağladığımız kaynaklar, hayata geçirdiğimiz projeler ve yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam ettik. Bu dönemde Türkiye ekonomisine 319 milyar liralık kaynak sağladık. KGF (Kredi Garanti Fonu) destekli kredilerin de etkisiyle TL kredilerde yüzde 14 büyüyerek 132.6 milyar liraya ulaştık. Konsolide aktif büyüklüğümüz ise 411.2 milyar olarak gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"2019 yılı boyunca fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başarılı işlemlere imza attık. Yılın tamamında uluslararası piyasalardan iki ayrı dönemde toplam yaklaşık 2 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, ülkemiz ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha tescilledik ve yılın en yüksek katılımlı sendikasyon işlemlerine imza attık.

"Diğer yandan, gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracıyla sermayemizi daha da güçlendirip, sağlıklı bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırdık.

"Söz konusu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu.

"İştiraklerimizden Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım da kendi alanlarındaki öncü rolünü 2019 yılında da devam ettirdi."

Yapı Kredi'nin sektörde teknolojik dönüşüme öncülük ettiğinin altını çizen ve teknolojiye olan yatırımlarının devam ettiğini belirten Erün, "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve deneyimini zenginleştirmek adına teknolojiyi iş süreçlerimizde en etkili şekilde entegre etmeye devam ettik" dedi ve ekledi:

"Bu sayede, 2019 yılında aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 17, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 22 oranında arttı. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizle olan ilişkilerimizde derinleşmeyi sürdürerek onlara benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için geleceğin bankacılık dünyasını bugünden inşa etmeye devam edeceğiz. Hem müşterilerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın hayatına daha fazla hız ve kolaylık katma adına teknolojiyi kullanmayı sürdüreceğiz."

Küresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde gelecek kuşaklar için pek çok çalışma yaptıklarını belirten Erün; "2019 yılında da doğal kaynakların korunması ve en verimli biçimde kullanılması adına sektör ve ülkemize örnek teşkil eden adımlar attık. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu iş süreçlerimize entegre ederek hayata geçirdiğimiz projelerimizle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da durmaksızın çalışmaya ve öncü olmaya devam edeceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Yapı Kredi olarak, sadece ekonomi alanında değil kuruluş misyonumuz doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya devam ettik. 75. yılımızı müşterilerimizle birlikte, kültür sanatla iç içe düzenlediğimiz konserler, müzikaller, sergiler ve panellerle coşku içinde kutladık. Yapı Kredi Koleksiyonları'ndan çok değerli eserlerle oluşturulan sergileri farklı illerde insanımızla buluşturduk. Kültür ve sanatın bankası olarak önümüzdeki dönemde de bu konuda gönülden çalışmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA