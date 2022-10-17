Türkiye'de milyonlarca vatandaşın müşterisi olduğu Yapı Kredi'nin mobil uygulamasında sorun yaşanıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleriyle karşılaştı. Bunun üzerine internet arama motorlarında Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.
YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ 17 EKİM 2022 PAZARTESİ ? YAPI KREDİ MOBİL NEDEN AÇILMIYOR, ÇALIŞMIYOR?
Yapı Kredi mobil uygulaması teknik sorunlar nedeniyle 17 Ekim 2022 Pazartesi gününde çalışmıyor. Sorunun giderilmesi sonrası uygulamanın aktif hale gelerek vatandaşlara hizmet vermesi bekleniyor.