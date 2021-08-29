Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp hayatını kaybetti!
Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, 53 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bankacılık sektörünü yasa boğan bir vefat haberi geldi. QNB Finansbank'ta uzun yıllar İnsan Kaynakları departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürürken, 2018 yılında Yapı Kredi Bankası ailesine katılan Hakan Alp, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hakan Alp'in vefat haberi sosyal medya ve bankacılık sektörü tarafından yıkım etkisi yarattı. Alp'in vefat haberini Para Medya Twitter hesabından duyurdu.
SON DAKİKA!— ParaMedya (@paramedya) August 28, 2021
Yapı Kredi Bankası'nın insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.https://t.co/kS63V3M0rK pic.twitter.com/8VY01zL1yR
Sosyal Medya'da Hakan Alp'i severler, fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor...