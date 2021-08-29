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  3. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp hayatını kaybetti!

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp hayatını kaybetti!

Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, 53 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp hayatını kaybetti!

Bankacılık sektörünü yasa boğan bir vefat haberi geldi. QNB Finansbank'ta uzun yıllar İnsan Kaynakları departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürürken, 2018 yılında Yapı Kredi Bankası ailesine katılan Hakan Alp,  geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hakan Alp'in vefat haberi sosyal medya ve bankacılık sektörü tarafından yıkım etkisi yarattı. Alp'in vefat haberini Para Medya Twitter hesabından duyurdu.

 

Sosyal Medya'da Hakan Alp'i severler, fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor...

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