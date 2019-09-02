Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan "ilk banka" oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan banka, bu alanda bir ilke imza attı. Söz konusu uygulama, Yapı Kredi müşterilerinin yanı sıra gümrük müdürlüklerinin de hayatını kolaylaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijitalleşmenin getirdiği olanakları her alanda olduğu gibi ülke ekonomisinin lokomotifi firmaların hayatını kolaylaştırmak için de kullandıklarını belirterek, 75 yıldır olduğu gibi bu sene de dış ticarette firmaları tüm güçleriyle desteklediklerini bildirdi.

Müşteri odaklı bu anlayış doğrultusunda gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka olduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kasım 2018 itibarıyla elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişletmekten dolayı mutluyuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-teminat mektuplarıyla ilgili hazırlanan tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sistemsel gereksinimleri hızlı bir şekilde tamamladık. Bu uygulamayla müşterilerimiz şubelerden kağıt ortamında aldıkları ve gümrük müdürlüklerine yine kağıt ortamında ulaştırdıkları mektupları, artık Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen sistem üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Aynı zamanda gümrük müdürlükleri de işlemlerini sistem üzerinden, daha güvenli, hızlı ve kolay takip edilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecek."

Kaynak: AA