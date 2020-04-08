Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanal dünyada etkinliklerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri, sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya davet ediyor.

YouTube kanalında her cumartesi edebiyat ve klasik Türk müziğini buluşturan konserler yayınlayan Yapı Kredi Kültür Sanat'ın bu haftaki programında Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi yer alıyor.

Harf'ten ve Nota'dan konser dizisinin Orhan Pamuk’un katılımıyla yapılan bu bölümünde, sanatseverler, Masumiyet Müzesi romanının bazen arka planda, bazen de neredeyse roman kişisi olarak yer alan şarkılarına kulak veriyor.



Halil Altındere'nin 2019'da Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda açılan "Abrakadabra" sergisi etkinliğinin paylaşıldığı YouTube kanalında, sanatçı Halil Altındere ile sihirbaz Kubilay QB Tunçer, sanat ve sihir konuşuyor.

Aynı platformdaki "Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri" etkinliğinde ise fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın yazar Füruzan'ı ele alıyor.

Yapı Kredi Yayınları, "Kitap Hayattır" sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar paylaşıyor ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluşturmaya da devam ediyor.







Kaynak: AA