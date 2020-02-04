Yapı Kredi'den 3 milyar 600 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 2019 yılında 3 milyar 600 milyon lira net kar elde etti.

Yapı Kredi açıklamasına göre, ülke ekonomisine 319 milyar liralık kaynak sağlayan, toplam nakdi kredilerini ise 229,4 milyar liraya yükselten Yapı Kredi’nin Türk lirası cinsinden nakdi kredileri yüzde 14 büyümeyle 132,6 milyar liraya ulaştı. 2019 yılını 411,2 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi’nin, konsolide bazda net karı 3 milyar 600 milyon lira olarak gerçekleşirken, toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 13 artışla 226 milyar liraya çıktı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise konsolide bazda 192 baz puan artışla yüzde 16,7 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, "Türkiye’nin en köklü finans kurumlarından biri olarak, insanı merkeze alan 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışımızla 75. yılımızı kutladığımız 2019 yılında da sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Sağladığımız kaynaklar, hayata geçirdiğimiz projeler ve yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam ettik. Bu dönemde Türkiye ekonomisine 319 milyar liralık kaynak sağladık. KGF destekli kredilerin de etkisiyle TL kredilerde yüzde 14 büyüyerek 132,6 milyar liraya ulaştık. Konsolide aktif büyüklüğümüz ise 411,2 milyar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi’nin güçlü bilanço ve likidite yönetiminin bu dönemde de devam ettiğini belirten Erün, "2019 yılı boyunca fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başarılı işlemlere imza attık. Yılın tamamında uluslararası piyasalardan iki ayrı dönemde toplam yaklaşık 2 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, ülkemiz ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha tescilledik ve yılın en yüksek katılımlı sendikasyon işlemlerine imza attık. Diğer yandan, gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracıyla sermayemizi daha da güçlendirip, sağlıklı bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırdık. Söz konusu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu. İştiraklerimizden Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım da kendi alanlarındaki öncü rolünü 2019 yılında da devam ettirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Erün, Yapı Kredi’nin kredi kartlarındaki kesintisiz liderliğinin 2019 yılında da devam ettiğini aktardı. 2019 yılında Worldcard ile kredi kartlarındaki tarihsel liderliklerini 31. yılına taşıdıklarını dile getiren Erün, 29,1 milyar lira tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 18,7 pazar payına, 12 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,11 pazar payına ulaştıklarını bildirdi.

Yapı Kredi’nin sektörde teknolojik dönüşüme öncülük ettiğinin altını çizen ve teknolojiye olan yatırımlarının devam ettiğini belirten Erün, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve deneyimini zenginleştirmek adına teknolojiyi iş süreçlerimizde en etkili şekilde entegre etmeye devam ettik. Bu sayede, 2019 yılında aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 17, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 22 arttı. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizle olan ilişkilerimizde derinleşmeyi sürdürerek onlara benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için geleceğin bankacılık dünyasını bugünden inşa etmeye devam edeceğiz. Hem müşterilerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın hayatına daha fazla hız ve kolaylık katma adına teknolojiyi kullanmayı sürdüreceğiz."





- "Sorumlu bankacılık anlayışımızla topluma değer katmaya devam ettik"





Erün, küresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde gelecek kuşaklar için pek çok çalışmaya imza attıklarını vurguladı. 2019 yılında da doğal kaynakların korunması ve en verimli biçimde kullanılması adına sektör ve Türkiye'ye örnek teşkil eden adımlar attıklarını belirten Erün, "Sürdürülebilirlik vizyonumuzu iş süreçlerimize entegre ederek hayata geçirdiğimiz projelerimizle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da durmaksızın çalışmaya ve öncü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi’nin kültür, sanat ve eğitim alanında da topluma fayda sağlayan pek çok projenin mimarı olduğunu aktaran Erün, "Yapı Kredi olarak, sadece ekonomi alanında değil kuruluş misyonumuz doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya devam ettik. 75. yılımızı müşterilerimizle birlikte, kültür sanatla iç içe düzenlediğimiz konserler, müzikaller, sergiler ve panellerle coşku içinde kutladık. Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan çok değerli eserlerle oluşturulan sergileri farklı illerde insanımızla buluşturduk. Kültür ve sanatın bankası olarak önümüzdeki dönemde de bu konuda gönülden çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



















Kaynak: AA