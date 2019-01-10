 Yapı Kredi’den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirerek, piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen, ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu.

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her beş yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit'in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti.

Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi'nin ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak güçlü sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladık.

"İşleme gösterilen yüksek ilgi, Türkiye'ye ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. 15 ülkeden 58 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen işlem ile ilklerin bankası olma özelliğimizi de sürdürdük.

"Piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasına imza atan ilk Türk mevduat bankası olduk.

"Ana hissedarlarımızın yanı sıra, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni teyit eden bu başarılı işlemden aldığımız güç ile 75. yılımızı kutladığımız 2019 yılında da, Türkiye'ye daha fazlasını katmak adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Yapı Kredi'nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA Merrill Lynch, UniCredit Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA görev aldı. (Fotoğraflı)

DHA