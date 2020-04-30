Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 1 milyar 129 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 129 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Yapı Kredi'nin yılın ilk çeyreğinde konsolide olmayan net karı 1 milyar 129 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki konsolide olmayan net karı 1 milyar 241 milyon lira olarak gerçekleşmişti.



Öte yandan Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Erün, Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, bu zor dönemde de insanı merkeze alan 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla ülke ekonomisini ve toplumu desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde de ülkemize ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve kesintisiz hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birinci çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi artırarak, ülkemize 336,6 milyar TL kaynak sağladık. TL kredilerdeki büyümemiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 161,3 milyar TL oldu."





- "340 bine yakın müşterimizin ödemesini erteledik"





Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerine ve ülke ekonomisine güçlü bir finansman desteği sunduklarını hatırlatan Erün, bireysel ve tüzel tüm müşterilerinin talep etmeleri durumunda bankaya olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelediklerini aktardı.

Erün, bu kapsamda, bugüne kadar 340 bine yakın müşterinin ödemesini ertelediklerini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Yine bireysel ve tüzel müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekledik ve gerekirse ek limit çıkarttık. Öte yandan, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınan Hazine destekli, KGF kefaletli 'Çek Ödeme Destek' ve 'Opex Kredi Destek' paketlerine katılarak ülke ekonomisine olan desteğimizi artırdık. Konut ve taşıt finansmanlarında düzenlediğimiz kampanyalarla da ekonomiye katkımızı sürdürdük. Bununla birlikte, ATM'lerimiz ve dijital kanallarımız üzerinden yapılan para transferlerinden de hiçbir ücret almadık."

Gökhan Erün, salgın ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri'nin ihtiyaçlarının desteklemesi için ayırdıkları 10 milyon TL'lik kaynakla sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemelerini temin ettiklerini de ifade etti.





- "Çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor"





Salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren pek çok koruyucu önlem ve uygulamayı hayata geçirdiklerine de değinen Erün, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bugün 600'ü aşkın bankacılık işlemini müşterilerimize dijital kanallarımız üzerinden sunuyoruz. Salgının etkisiyle evlerinde kalan müşterilerimiz bu dönemde dijital kanallarımızı çok yoğun olarak kullanıyor. Kovid-19 salgınının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı mart ayında, aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 17 arttı.

Mart ayında, mobil uygulamamızı kullanmaya başlayan yeni müşteri adedimiz önceki aylara göre yüzde 13 yükseldi. Bununla birlikte şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden 'Görüntülü İşlem Asistanları' aracılığı ile de Yapı Kredi müşterisi olma imkanı sağladığımız müşterilerimizin oranında da artış oldu. Martta bir önceki aya göre bu hizmetimiz ile yeni kazandığımız aylık müşteri adedimiz bir buçuk katına çıktı."





- 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı müşterilerimize öncelikli hizmet ayrıcalığı





Salgının ilk günleriyle 65 yaş üstü müşterileri ve sağlık çalışanları için yeni bir sistemi de hayata geçirdiklerini belirten Erün, yeni sistem sayesinde çağrı merkezini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı müşterilerinin yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ve hızla ulaşabildiklerine işaret etti.

Erün gelecek dönemde de müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda gereken her noktada yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı.







- "Küresel salgını birliktelik ruhu ile en kısa sürede atlatacağız"





Türkiye'nin, tarihte birçok zorluğun üstesinden başarı ile geldiğini ve sayısız engeli birliktelik ruhuyla aştığını vurgulayan Erün, "Küresel salgını da aynı birliktelik ruhu ile en kısa sürede atlatacağımıza olan inancım tam. Yapı Kredi olarak biz de ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edecek, bu süreçte üstümüze düşen sorumluluğu en üst seviyede yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu zor dönemde de görevinin başında bulunan ve toplumsal yaşamın aksamaması için var gücüyle çalışan sağlık, perakende, bankacılık, temizlik, eczane, güvenlik sektörleri başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA