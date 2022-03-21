Yapı Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapı Ressamı görev tanımı nedir, Yapı Ressamı ne iş yapar, Yapı Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapı Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapı Ressamı Tanımı;

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Yapı Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Ressamı Maaşları

Yapı Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yapı Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.09

Meslek Adı :

Yapı Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizme, çizicilerden çıktı alma, çizimleri kullanıma hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Ressamı, , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çizim araç ve gereçlerini hazırlamak,

b) Modeli incelemek ve taslağını çıkarmak,

c) Çizim ölçeğini seçmek (el ile çizimde),

d) Kağıt üzerinde çizim düzenlemesi yapmak (el ile çizimde),

e) Kurşun kalem ile çizgi çizmek (el ile çizimde),

f) Çizimin yazı ve rakamlarını yazmak (el ile çizimde),

g) Çizimleri ölçülendirmek (el ile çizimde),

h) Çizim taramalarını, kodlamalarını yapmak (el ile çizimde),

i) Çizimin şekil ve konum toleranslarını göstermek (el ile çizimde),

j) Bilgisayarda program seçimi yapmak,

k) Katman (layer) oluşturmak,

l) Ölçülendirme parametrelerini girmek,

m) Çizim koordinat sistemini seçmek,

n) Bilgisayarla çizgi çizmek,

o) Bilgisayarla yazıları yazmak,

p) Bilgisayarla ölçülendirme yapmak,

q) Bilgisayarla tarama yapmak,

r) Bilgisayarla yazı ve rakamları yazmak,

s) Çizim tadilat ve rötuşlarını yapmak,

t) Çizim ölçeği belirlemek,

u) Çizicilerden çıktı almak,

v) Çizim paftlarının yüzeylerini temizlemek

w) Çizim paftalarının kenarlarını traşlamak, bantlamak,

x) Çizimin onaylanmasını, çoğaltılmasını sağlamak,

y) Çizim paftalarını katlamak,

z) Çizimleri arşivlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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