Yapı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapı Teknisyeni görev tanımı nedir, Yapı Teknisyeni ne iş yapar, Yapı Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapı Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapı Teknisyeni Tanımı;

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Yapı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Teknisyeni Maaşları

Yapı Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yapı Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.17

Meslek Adı :

Yapı Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina ve inşaatlarda İnşaat Mühendisi ve Bina Mimarının talimatları ve denetimi altında yapımların ihale, şartname ve projelerine uygun olarak yaptırılması çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaatın projesini idari, özel ve teknik şartname suretlerini alarak incelemek,

b) Kontrol mühendisinden inşaatın ve kullanılan malzemenin niteliklerini öğrenmek,

c) Alt ve üst yapı çalışmalarını sürekli izlemek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu denetlemek,

d) Şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale ederek uyarıda bulunmak, gerektiğinde çalışmaları durdurarak kontrol mühendisliğine bilgi vermek,

e) İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak,

f) Beton yapımında kullanılan malzemelerin ve karışım oranlarının projeye uygunluğunu kontrol etmek,

g) Kontrol mühendislerince verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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