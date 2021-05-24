Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3112.36
Meslek Adı : Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisliği Teknisyenler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Yapılarda, ısıtma ve doğalgaz bina içi tesisat işlerini standartlara ve projeye uygun olarak planlayan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, arıza, bakım ve onarım yapan veya yaptıran, teknolojik gelişmeleri takip eden ve paylaşan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Malzeme sipariş listesi hazırlamak,
b) Maliyet hesabı çıkarmak,
c) Bina içi doğalgaz tesisatı yapmak,
d) Kat kaloriferi tesisatı yapmak,
e) Merkezi ısıtma tesisatı yapmak,
f) Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında, ön hazırlık çalışmalarını yapmak,
g) Tesisatlarda basınç testlerine ilaveten işletme basınçlarında sızdırmazlık testleri yapmak,
h) Çelik ve plastik borularda vidalı ve kaynaklı montaj yapmak, iş mahalinde ölçü almak ve bina rölevesini çıkarmak,
i) Katodik koruma ve topraklanmayı ölçmek,
j) Binanın yalıtım durumunu analiz eder, yalıtımı eksik ve yetersiz binalar için TS 825 yalıtım şartnamesine uygun bina yalıtım uygulamasını önermek,
k) Doğal gaz sayaçlarının montajını yapmak,
l) Kontrolsüz gaz çıkışlarına ve yangınlara karşı arızanın onarımını yapmak ve rapor etmek,
m) Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenmek,
n) Yukarıda tanımlanan işlemlerin yapılması için, pratik hesaplamalar, bilgisayar destekli çizim, yerinde bütün uygulamaları ve her türlü servis hizmetlerini yapmak,
Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi mesleği için “6112.11” kod olarak kullanılır iken Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı mesleği için “3412.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni Meslek Kodu “3112.36” olarak belirlenmiştir.