SON DAKİKA! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi: 1 terörist etkisiz hale getirildi!Maraşlı 19. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izleÇukur 129. bölüm full, tek parça izle | Çukur son bölüm izleErdinç Çatak kimdir, nereli, kaç yaşında?Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduThe Wall Street Journal ABD istihbarat raporunu yayımladı: Kovid-19 yayılmadan önce onlar tedavi oldu!ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Mayıs 2021 Salı Müge Anlı izleYat İnşa Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTuğba Ekinci sevgilisinden ayrılmasının ardından dekolteli pozlarıyla dikkat çekti!Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3112.36

Meslek Adı : Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yapılarda, ısıtma ve doğalgaz bina içi tesisat işlerini standartlara ve projeye uygun olarak planlayan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, arıza, bakım ve onarım yapan veya yaptıran, teknolojik gelişmeleri takip eden ve paylaşan nitelikli kişidir.

kur1.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Malzeme sipariş listesi hazırlamak,
b)    Maliyet hesabı çıkarmak,
c)    Bina içi doğalgaz tesisatı yapmak,
d)    Kat kaloriferi tesisatı yapmak,
e)    Merkezi ısıtma tesisatı yapmak,
f)    Döşenmiş gaz borularının  test işlemleri  ile devreye alınmasında, ön hazırlık çalışmalarını yapmak,
g)    Tesisatlarda basınç testlerine ilaveten işletme basınçlarında sızdırmazlık testleri yapmak,
h)    Çelik ve plastik borularda vidalı ve kaynaklı montaj yapmak, iş mahalinde ölçü almak ve bina rölevesini çıkarmak,
i)    Katodik koruma ve topraklanmayı ölçmek,
j)    Binanın yalıtım durumunu analiz eder, yalıtımı eksik ve yetersiz binalar için TS 825 yalıtım şartnamesine uygun bina yalıtım uygulamasını önermek,    
k)    Doğal gaz sayaçlarının montajını yapmak,
l)    Kontrolsüz gaz çıkışlarına ve yangınlara karşı arızanın onarımını yapmak ve rapor etmek,
m)    Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenmek,
n)    Yukarıda tanımlanan işlemlerin yapılması için, pratik hesaplamalar, bilgisayar destekli çizim, yerinde bütün uygulamaları ve her türlü servis hizmetlerini yapmak

Güncel Meslek : EVET

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi mesleği için “2311.92” kod olarak kullanılır iken Akaryakıt İstasyon Sorumlusu mesleği için “5245.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri Meslek Kodu “3112.42” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT