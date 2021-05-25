Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yapılarda, ısıtma ve doğalgaz bina içi tesisat işlerini standartlara ve projeye uygun olarak planlayan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, arıza, bakım ve onarım yapan veya yaptıran, teknolojik gelişmeleri takip eden ve paylaşan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzeme sipariş listesi hazırlamak,

b) Maliyet hesabı çıkarmak,

c) Bina içi doğalgaz tesisatı yapmak,

d) Kat kaloriferi tesisatı yapmak,

e) Merkezi ısıtma tesisatı yapmak,

f) Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında, ön hazırlık çalışmalarını yapmak,

g) Tesisatlarda basınç testlerine ilaveten işletme basınçlarında sızdırmazlık testleri yapmak,

h) Çelik ve plastik borularda vidalı ve kaynaklı montaj yapmak, iş mahalinde ölçü almak ve bina rölevesini çıkarmak,

i) Katodik koruma ve topraklanmayı ölçmek,

j) Binanın yalıtım durumunu analiz eder, yalıtımı eksik ve yetersiz binalar için TS 825 yalıtım şartnamesine uygun bina yalıtım uygulamasını önermek,

k) Doğal gaz sayaçlarının montajını yapmak,

l) Kontrolsüz gaz çıkışlarına ve yangınlara karşı arızanın onarımını yapmak ve rapor etmek,

m) Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenmek,

n) Yukarıda tanımlanan işlemlerin yapılması için, pratik hesaplamalar, bilgisayar destekli çizim, yerinde bütün uygulamaları ve her türlü servis hizmetlerini yapmak

Güncel Meslek : EVET

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi mesleği için “2311.92” kod olarak kullanılır iken Akaryakıt İstasyon Sorumlusu mesleği için “5245.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri Meslek Kodu “3112.42” olarak belirlenmiştir.

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