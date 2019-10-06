Yapı Ve İnşaat Fuarında sektörün dünü ve bugünü anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Akort Fuarcılık işbirliğinde ikincisi düzenlenen, BUILDEAST Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda sektöre yönelik seminerler düzenlendi.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan seminerlerde, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy, "Onarım ve Güçlendirme", Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, "Kazıklı Temel Uygulama ve Yapım Şekilleri", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi İç Mimar Vijdan Aktaş "Kerpiç Yapılar", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı tarafından da, "Enerji Tüketimi ve Örnek Uygulamalar" konusunda katılımcılara sunumlar yapıldı.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy, binaların depreme karşı onarılması ve güçlendirilmesi sırasında durum teşhisinin iyi yapılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde güçlendirmenin yarardan çok zararı olabileceğini söyledi.

-Prof. Dr. Hanifi Çanakçı'dan, Kazıklı Temel Uygulama Ve Yapım Şekilleri Semineri

Meslek içi eğitimler kapsamında düzenlenen seminerde de Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, "Kazıklı Temel Uygulama ve Yapım Şekilleri" konusunda bilgiler verdi. Prof. Dr. Hanifi Çanakçı kazıklı temeller, kullanım alanları ve yapım yöntemleri hakkında sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Vijdan Aktaş, Kerpiç Yapıları anlattı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Mimar İç Mimar Vijdan Aktaş "Kerpiç Yapılar" üzerine yapmış olduğu araştırmalarla ilgili sunum yatı.

Aktaş, kerpiç yapıların yapım teknikleri, yapı güvenilirliği, tarihten günümüze kadar kolon kerpiç yapılar, yatay mimarinin ve ekolojik binaların yapımında kerpiç malzemenin ne kadar önemli olduğunu ve dünyada yapılan araştırmalara göre insanların üçte birinin kerpiç yapılarda yaşadığını ve dünyadaki resmi özel yapıların kerpiçle yapıldığını, kerpiçin enerji tasarrufunda da son derece önemli olduğunu anlattı.

-Prof. Dr. Yusuf arayıcı, enerji verimliliği ve örnek uygulamalar hakkında bilgiler verdi

Ülkemizin enerji üretim ve tüketimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, dünya genelinde diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizin şu anda enerji konusunda geride olduğunu, ancak gerekli planlamalarla enerji üretim ve tüketimi konusunda önemli mesafeler kat edebileceğimizi kaydetti. Arayıcı, diğer ülkelerde uygulanan örnek projelerden görseller paylaştı.

Düzenlenen seminerlerin sonunda konuşmacılara plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: İHA