Yapı Yalıtım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapı Yalıtım Teknisyeni görev tanımı nedir, Yapı Yalıtım Teknisyeni ne iş yapar, Yapı Yalıtım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapı Yalıtım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapı Yalıtım Teknisyeni Tanımı;

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Yapı Yalıtım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Yalıtım Teknisyeni Maaşları

Yapı Yalıtım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yapı Yalıtım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Yalıtım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.18

Meslek Adı :

Yapı Yalıtım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Yalıtım Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlamak,

b) Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirlemek ve uygulama için gerekli araç-gereç ve ekipmanları hazırlamak,

c) Araç-gereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlamak,

d) Uygulama alanı ölçülerini kontrol etmek,

e) Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlamak ve yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlamak,

f) Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun (ısı yalıtımı, likit malzeme ile su yalıtımı, örtü malzemeler ile su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı) yapıştırma harcını yada karışımı hazırlamak,

g) Yapıştırma harcını yada karışımı levha yüzeyine uygulamak,

h) Aksesuarları (süzgeç, havalık, vb.) yerine monte etmek,

i) Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka sermek,

j) Sürme katları arasına taşıyıcı malzemeleri sermek,

k) Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takmak,

l) Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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