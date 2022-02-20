Yapı Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Yalıtımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Yalıtımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Yalıtımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Yalıtımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Yalıtımcısı Maaşları

Yapı Yalıtımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Yapı Yalıtımcısı maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Yalıtımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.06

Meslek Adı :

Yapı Yalıtımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapı Yalıtımcısı, tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak, ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yalıtım uygulamasının ön hazırlığını yapmak,

b) Yalıtım projesi detaylarını incelemek,

c) Yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlamak,

d) Isı yalıtımı yapmak,

e) Yapıştırıcı harcını hazırlamak, levhaları yüzeylere yapıştırmak,

f) Yalıtım levhaları arasına buhar dengeleyici malzemeler yerleştirmek,

g) Çatı döşemelerinde şilteleri veya levhaları sermek,

h) Püskürtme malzeme ile ısı yalıtım tabakası oluşturmak,

i) Likid malzeme ile su yalıtımı yapmak,

j) Örtü malzemeler ile su yalıtımı yapmak,

k) Bitüm esaslı yapıştırma malzemesini hazırlamak ve yüzeye sürmek,

l) Yalıtım örtülerini yüzeye sermek,

m) Serilen örtülerin kaynak yerlerine testler uygulamak,

n) Ses yalıtımı yapmak,

o) Darbe ve titreşim sesi emici yalıtım malzemelerini monte etmek,

p) Yangın yalıtımı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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