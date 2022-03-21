Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni görev tanımı nedir, Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni ne iş yapar, Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Tanımı;

__

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Maaşları

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.22

Meslek Adı :

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, bordür, parke taşı, PVC, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) bir projeye plana göre kaplayarak yapıların dayanıklı, kullanışlı ve estetik görünmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Kaplama yapılacak duvar ve zemin yüzeylerini düzenlemak,

c) İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma elemanlarını sürmek ve malzemeleri (karo-fayans, bordür, parke taşı, pvc, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) istenilen biçim ve şekilde sabitlemek,

d) Mesleği ile ilgili malzemeleri hazırlamak, taşınmaları ile ilgili alet ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak,

e) Uygulama yapılacak olan malzemeyi verimli kullanmak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?