Yapılacak olan zam büyük coşkuya neden oldu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya zam sonra kutlama!

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile birlikte Ak Partili tüm belediyelerde yüzde 80 zam yapılacağı haberini vermesi belediye binalarında büyük bir coşku ile kutlandı. Tuzla Belediye ekipleri de alınan karar sonrası Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya sürpriz hazırlayarak alınan kararı kutladılar.

DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

Alınan karar sonrası büyük sevinç duyan Tuzla Belediyesi ekipleri bu durumu Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile paylaşmak için bir kutlama programı hazırladılar. Başkanın belediye binasına geldiği zaman davullu zurnalı bir karşılama yapan ekipler başkanın konuşması sonrası belediye önünde halay çektiler.

"BİZ HER ZAMAN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Ak partili belediye başkanları ile bir araya geldikten sonra yapılan zam ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Genel bir düzenlemeyi Mart ayından itibaren yapmaya çalışıyorduk. Sendika ile olan görüşmelerin bazı yerlerinde anlaşmazlıklar çıktı ama biz daha fazla bekleyemezdik. Çalışma arkadaşlarımız ayın 15’i itibariyle ilk maaşları zamlı olarak alacaklar. Bundan sonra da daha iyi bir gelecek için hem Tuzlamızda hem de ülkemizde güzel düzenlemelerle beraber üretim ve tüketimle ilgili ki tedarik zincirlerindeki problemlerin getirmiş olduğu, dünyadaki resesyonların veya enflasyonist bir makroekonominin ülke yansımalarında da ne varsa birlikte aşacağız. Belediye ve kurum olarak da buna karar verdik. Bu uygulamaya devam edeceğiz. En düşük maaşın 8 bin 750 lira olması, ortalama maaşın da 9 bin 200 lira olan maaş düzenlemesi hayırlı olsun. Biz her zaman birlikte olacağız. Hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.