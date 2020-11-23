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  3. Araştırma ortaya koydu! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi

Araştırma ortaya koydu! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi

İngiltere Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile ilgili yapılan açıklamada 48 saat boyunca koronavirüsten koruyan sprey üretildiği duyuruldu. Laboratuar ortamından yapılan testlerdengeçtiği belirtilen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacağı öğrenildi.

Araştırma ortaya koydu! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi

İngiltere Birmingham Üniversitesi tarafından koronavirüs enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildiği belirtildi.

İngiltere Birmingham Üniversitesi tarafından Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen spreyin kısa bir süre sonra Birleşik Krallık'ta satışa sunulacağı öğrenildi.

"HAFTALAR İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇEREK İNSANLARIN KULLANIMINA SUNABİLİRİZ"

Daha önce sağlık örgütlerince onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onay alan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz" 

Araştırma ortaya koydu! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILACAK

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr Moakes, "Bu tür ürünler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, koronavirüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek" diye ekledi.

Araştırma ortaya koydu! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi

Berkem Temizel
Gece Editörü


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