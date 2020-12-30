Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlara destek olmak isteyen hükümet, geçmiş borçları yapılandırarak ödeme kolaylığı sağlıyor. 31 Aralık Perşembe gününe dek süreceği belirtilen yapılandırma başvurularının uzatıldığı haberlerinin medyada yayılması üzerine vatandaşlar da Yapılandırma başvurusu uzatıldı mı? Yapılandırma uzadı mı son dakika sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU UZATILDI MI?

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

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Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Borç yapılandırmasında başvuru süreci ve ilk taksitin ödenme süresi uzadı

Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

YENİDEN YAPILANDIRMA NEDİR?

Yeniden yapılandırma, mevcut kredi borcunuz için kredi kullandığınız bankayla ya da farklı bir bankayla yeni bir anlaşma yaparak, kredi borcunuzun vade, ipotek, para birimi ya da faiz gibi değişkenlerini değiştirerek daha iyi koşullarda çalışabilmenizi sağlar.

Kredisini kapatıp, yeniden yapılandırmaya gitmek isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Alınan kredi ile refinansman yapmak istediği faiz oranı arasında 15-20 puan fark ile kredi kapatmak büyük kazançlar sağlamayacaktır. Örneğin 1,60'dan aldığınız krediyi, 1,40'a geldiğinde kapatırsanız, kazançlı çıkmazsınız. 35-40 puan kadar düşüş size anlamlı bir gerileme sağlayacaktır. Bankalar krediyi erken kapatma durumunda % 2 düzeyinde komisyon talep etmekteler.

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Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Bankaların mortgage kredisi uygulamalarında faiz oranının yanı sıra komisyon ve diğer işlem ücretleri de bulunmakta, dolayısı ile bu noktaya da çok dikkat edilmeli. Faiz oranı düşük olup masraf tutarları yüksek olan bir konut kredisinin aylık ödemesi yüksek faiz oranlı kredi ödemesinden daha fazla olabilir. Birkaç bankadan talep alıp sonrasında başvuruda bulunmak sizin karınıza olacaktır.

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Bankalardan daha önce kredi kullandıysanız ve ödeme planına uyamıyorsanız kredi vadesini yükselterek ödemeleri minimize etmeye çalışabilir ya da kredi borcunuzu ödemeye devam ederken faiz oranlarına indirim yapıldığında bu indirimden yararlanmak isteyebilirsiniz. Konut kredisi ülkemizde en çok yapılandırılan kredi olduğundan kredi yapılandırma nasıl yapılır sorusuna konut kredisi üzerinden cevap vereceğiz.

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Konut kredisi faizlerinin düşüşüne bağlı olarak artan konut kredi yapılandırmalarında kredinin kalan kısmı peşin ödenmiş kabul edilir ve yeni kredi miktarı indirimli faiz oranlarından hesaplanarak yeni bir vade belirlenir. Ek olarak da konut kredisi yeniden yapılandırma ücreti tahsil edilir. Mağdur olmak istemeyen kredi kullanıcılarının yeni faiz ile eski faiz miktarının karşılaştırmasını yapması tavsiye edilir. Bilinmesi gereken bir diğer husus da konut kredisi yeniden yapılandırma ücreti tahsili üzerine açılan davaların kazanıldığıdır. Bankaların bu ücreti tahsil etme yetkisi olmadığı için kazanılan dava sonrası bu ücretler kişilere iade edilir.

Mecliste çalışmaları uzun süredir devam eden Borç yapılandırma kanunu kapsamında, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borç yapılandırılabilecek.

7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı salgın nedeniyle başvuruların internet üzerinden yapılmasını önerdi.

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BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için, ekranda yer alan yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.

500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.