Yapılandırmada vatandaşı güldüren fırsat: 30 gün içinde başvurulması gerekiyor! Borçların yüzde 40'ı silinecek, 18 taksit yapılacak... Hükümetin detaylarını kamuoyu ile paylaştığı yapılandırma işlemlerinde, stopaj vergi beyannamesini zamanında vermeyenin 135 bin liralık borcunun 54 bin lirası silineceği öğrenildi. 18 taksit imkanı da sağlanan yapılandırma için 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor.

1 18 Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulunduran hükümet, borcu olan kişilere elini uzatıyor. Yeni yapılandırma birçok borçlunun hem yüzünü güldürüp hem cebini rahatlatırken mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilcilerin de yapılandırmadan yararlanabileceği öğrenildi.