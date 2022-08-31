Yapımcı Vahdet Erdoğan'ın yeni filmi "Sil Baştan Kaynanam" 18 Kasım'da vizyona giriyor.

Türk sinemasında son dönemlerde önemli filmler vizyona girmeye devam ediyor. Bu filmlerden birtanesi de Yapımcı Vahdet Erdoğan'ın yaptığı başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran paylaştığı yeni filmi "Sil Baştan Kaynanam" 18 Kasım'da vizyona giriyor.

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Yapımcı Vahdet Erdoğan'ın yeni filmi "Sil Baştan Kaynanam" 18 Kasım'da vizyona giriyor.

Son yıllarda Türk sinema yapımcıları çok önemli filimler yapmaya devam ediyor. Sinema severlerin bu yeni filimlere ilgisi oldukça yoğun oluyor. Bu filimler den birtanesi de Yapımcı Vahdet Erdoğan'ın yeni filmi "Sil Baştan Kaynanam" 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran paylaşıyor.

İzleyiciye sıcak bir aşk hikayesi sunarak, vizyonun ardından televizyon ekranlarına getirilen ve Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Pakistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerde beğeni toplayan Nasipse Olur'un yapımcısı Greenart'ın kurucusu Vahdet Erdoğan'ın yeni filmi "Sil Baştan Kaynanam 18 Kasımda vizyona giriyor.

Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Gökçe Özyol, Emir Sefa Yıldırım, Ömer Kurt, Barış Başar, Hakan Bulut, Irmak Aydın, Billur Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Derya Şenbacak ve Yasemin Sümer gibi sevilen oyuncuların rol aldığı "Sil Baştan Kaynanam" filminin geçtiğimiz günlerde çekimleri bitti.

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar'ın üstlendiği filmde; iyi huylu bir gelin iken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan Ceylan (Algı Eke) ile annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken, ikisi tarafından da ezilen Ünal'ın (Alper Saldıran) kahkaha ve macera dolu serüveni anlatılıyor.

Sivas'ta çekimleri gerçekleşen filmde yaklaşık 2 bin Sivaslı yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Film hem Sivas dokusuyla hem de kaynana temasıyla dikkat çekiyor.

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