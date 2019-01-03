‘Yapının Ustaları’ Dicle Üniversitesinde konuştu

Dicle Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından organize edilen "Yapının Ustaları" Konferansı gerçekleşti.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen "Yapının Ustaları" konferansı Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ilgi gösterdi. Konferans Cengiz Bektaş ve Cem Kafadar tarafından verildi. Cengiz Bektaş, tarihi şehir olan Diyarbakır ve köklü üniversite DÜ'nün ev sahipliğinde bu etkinliği düzenlemiş olmak kendileri için oldukça heyecan verici olduğunu belirtirken Cem Kafadar ise Diyarbakır'ın imarında mimarlığın rolleri ve katkıları olduğunu, bu katkıları da şehir ve bölge adına her türlü platformda göstermeye hazır olduklarını söyledi. Konuşmalarının ardından konferans öğrenciler ile soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: İHA