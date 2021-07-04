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Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

Bir süredir aşk yaşayan Didem Soydan ve Burak Deniz çiftinin ayrıldığı iddia ediliyordu. Burak Deniz yaptığı hamleyle ayrılık iddialarını kesinleştirdi...

Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

Maraşlı dizisinde Celal Kün karakterine hayat veren Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan ile  bir süredir aşk yaşıyordu. Bir süredir ayrıldıkları iddia edilen çiftten öyle bir hamle geldi ki iddialar kesinleşti.

İlk olarak birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldıran Soydan, ayılık iddialarına yol açarken ardından Burak Deniz'in yaptığı hareket ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.

AŞK BİTTİ HOCA DEĞİŞTİ

Aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen 37 yaşındaki Didem Soydan ve 30 yaşındaki Burak Deniz çiftinin birlikte çekindiklerini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmalarıyla ortaya ayrılık iddiaları çıkarken bu kez de spor hocalarını değiştirmesi ile dikkat çekti.

Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

Kendisinden yaşça büyük Soydan ile birlikte olan Deniz, uzun süredir Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince ayrılık iddiaları güçlendi.

Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

Daha önce Adil Ayvaz'la çalışan ikiliden daha sonra spor hocasını değiştiren 30 yaşındaki Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.

Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

İnstagram hesaplarından fotoğraflarını kaldıran çift, halen daha birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Öte yandan çıkan ayrılık iddialarına ikiliden henüz net bir açıklama gelmedi.

Yaptığı hareketle ayrılık iddialarını güçlendirdi! İşte Burak Deniz - Didem Soydan aşkını bitiren hamle!

{TITLE_STRIP}Didem Soydan - Burak Deniz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Didem Soydan ve Burak Deniz neden ayrıldı?

 

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