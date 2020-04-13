Yaptığı ''korona savar'' ile kimseyi yanına oturtmuyor!
Karaman’ın Ermenek ilçesinde, hazırladığı çivili tahtayı aracının ön koltuğuna kimse oturmasın diye yerleştiren 49 yaşındaki Ömer Battır, görenlerin ilgisini çeken tahtaya 'korona savar' adını verdi. Koronavirüs yüzünden böyle yaptığı belirten Battır'ın aldığı tedbir görenleri şaşırttı.
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13 Nisan 2020 Pazartesi 14:04
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