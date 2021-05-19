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  3. Yaptığı shop olay oldu! Berfu Yenenler, takipçilerini kahkahaya boğdu!

Yaptığı shop olay oldu! Berfu Yenenler, takipçilerini kahkahaya boğdu!

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, fotoğrafa yaptığı shop ile takipçilerini kahkahaya boğdu. Söz konusu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yaptığı shop olay oldu! Berfu Yenenler, takipçilerini kahkahaya boğdu!

Komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile 2019 yılında hayatını birleştiren, "Kuzey" ve "Mete" adında iki erkek çocuk annesi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ailesiyle yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından paylaşan Yenenler'i 889 bin kişi takip ediyor. 

SON PAYLAŞIMI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz aylarda oğlu Mete'yi kucağına alan ve ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yenenler'in son paylaşımı herkesi güldürdü. Oğlu Kuzey'e sarılıp verdiği poza shop yapan Yenenler, Kuzey'in yüzüne komedyen eşi Eser Yenenler'in yüzünü koydu. Paylaşımın altına ise, "Son 2 senemin özeti" notunu düştü. Söz konusu gönderi kısa sürede 55 binin üzerinde beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde benzer şekilde paylaşım yapan Yenenler bu sefer aile fotoğrafındaki herkese Eser Yenenler'in yüzünü shoplamıştı. Esprili fotoğrafı Yenenler, "Çerçeveletip duvara asmalık" notu ile paylaşmıştı.

Yaptığı shop olay oldu Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu

Yaptığı shop olay oldu Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğduYaptığı shop olay oldu Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu

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